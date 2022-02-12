ещё! выкл. сиськи
« Лелик: @Vintorezz, спасибо »
12.02.2022 08:45 | тексты от kikoS | комментарии: 1  ↓ 
Сегодня ходили с женой за продуктами. Публично при ней, я купил себе пару носков, дезодорант, лезвия и пену для бритья.
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Лелик | 12.02.2022 10:40
Не поможет. "Важен не подарок, а внимание"
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 12
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 121533 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 221 / 330| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer