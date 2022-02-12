ещё! выкл. сиськи
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12.02.2022 14:00 | тексты от kikoS | комментарии: 0  ↓ 
В пачке "Вискаса" теперь не 400, а 300 грамм, поэтому приходится объяснять коту про нефть, про НДС и прочее..
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