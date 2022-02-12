ещё! выкл. сиськи
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12.02.2022 16:42 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

856x960, 74 Kb / Елизавета, королева, рояль, Саддам Хусейн, камин, елка, новый год, рождество

Елизавета, королева, рояль, Саддам Хусейн, камин, елка, новый год, рождество

комментарии
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Real McCoy | 12.02.2022 18:03
Коммент Маша Захарова писала, наверное. "to rescue" - это не только "спасать", что Маша знает из мультика про Чипа и Дэйла, но ещё и "захватывать".
KIKOs | 12.02.2022 18:10
Real McCoy (18:03), что так, что так.. один хуй - спиздили.
supershmel | 12.02.2022 19:07
Real McCoy (18:03), вообще не совсем ясен прикол этих отбитых, что у нас, что у них тащить всё в позолоте. выглядит же фу
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