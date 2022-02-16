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16.02.2022 17:16 | картинки от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 
Украинец, не??
1200x1200, 286 Kb / яблоки

яблоки

комментарии
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sergeev | 16.02.2022 17:46
ну раз не в ушанке, без валенок и без балалайки – значит украинец
Safich | 16.02.2022 18:31
какие-то подозрительные завитушки в районе ушей...
Bob Tot | 16.02.2022 18:39
що не з'їм то понадкусую
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