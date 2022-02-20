20.02.2022 18:45 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от https://ru.wikipedia.org/wiki/Anophthalmus_hitleri



Жук и Гитлер

Внезапный поворот в судьбе насекомого



Немецкий коллекционер-энтомолог Оскар Шайбель, живший в 1933 году в Любляне назвал открытого жука в честь своего кумира Гитлера, бывшего в то время канцлером Германии.

Посвящение не осталось незамеченным, фюрер послал Шайбелю письмо с указанием своей благодарности.

Жук оказался на грани исчезновения из-за его популярности у правых экстремистов и неонацистов (цена на международном рынке насекомых доходит до 2100 долларов США), желающих иметь в своей коллекции единственный в мире живой объект, названный в честь их кумира.

В настоящее время вид охраняется законами Словении, и его коллекционирование запрещено. Жук и ГитлерВнезапный поворот в судьбе насекомогоНемецкий коллекционер-энтомолог Оскар Шайбель, живший в 1933 году в Любляне назвал открытого жука в честь своего кумира Гитлера, бывшего в то время канцлером Германии.Посвящение не осталось незамеченным, фюрер послал Шайбелю письмо с указанием своей благодарности.Жук оказался на грани исчезновения из-за его популярности у правых экстремистов и неонацистов (цена на международном рынке насекомых доходит до 2100 долларов США), желающих иметь в своей коллекции единственный в мире живой объект, названный в честь их кумира.В настоящее время вид охраняется законами Словении, и его коллекционирование запрещено.