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20.02.2022 18:45 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Anophthalmus_hitleri

Жук и Гитлер
Внезапный поворот в судьбе насекомого

Немецкий коллекционер-энтомолог Оскар Шайбель, живший в 1933 году в Любляне назвал открытого жука в честь своего кумира Гитлера, бывшего в то время канцлером Германии.
Посвящение не осталось незамеченным, фюрер послал Шайбелю письмо с указанием своей благодарности.
Жук оказался на грани исчезновения из-за его популярности у правых экстремистов и неонацистов (цена на международном рынке насекомых доходит до 2100 долларов США), желающих иметь в своей коллекции единственный в мире живой объект, названный в честь их кумира.
В настоящее время вид охраняется законами Словении, и его коллекционирование запрещено.
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