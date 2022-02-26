ещё! выкл. сиськи
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26.02.2022 10:41 | картинки от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
— Мама, что такое чёрный юмор?
— Сынок, видишь вон там мужчину без рук? Скажи ему похлопать в ладоши.
— Мама! Я же слепой!
— Вот именно.
1200x900, 303 Kb / плита, чёрт, темно

плита, чёрт, темно

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