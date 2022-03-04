ещё! выкл. сиськи
04.03.2022 18:10 | тексты от IRS12 | комментарии: 3  ↓ 
- Я умею хранить секреты! А вот люди, которым я их рассказываю, не умеют!..
комментарии
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Roger | 04.03.2022 18:35
Сахар подорожает?
DimaS | 04.03.2022 19:02
Roger (18:35), уже.
Bob Tot | 04.03.2022 19:10
DimaS (19:02), шире
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