ещё! выкл. сиськи
14.03.2022 09:47 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Хороших баб разобрали еще щенками,
а брать взрослую суку в дом,
не зная её повадки - опасно..
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