ещё! выкл. сиськи
14.03.2022 17:18 | ссылки от keke | комментарии: 3  ↓ 
Прогноз погоды
Спойлер: жара!

прогноз погоды, жопа, ac/dc

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
болт | 14.03.2022 17:36
Где-то картинка была откормленного быка, или коровы. На мясо. С висящими окороками.
WWWolfy | 14.03.2022 17:52
смотрю на "1012 MB" и думаю - что за скорость инета такая, и почему она в прогнозе погоды?
профдеформация..
buny | 14.03.2022 22:13
я думал скобеева...
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 13
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 121817 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 220 / 329| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer