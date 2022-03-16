ещё! выкл. сиськи
16.03.2022 10:19 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Мужчины с хорошим чувством юмора очень опасны.
Они заставляют женщин смеяться… смеяться и смеяться, а потом бац и ты голая.

Женщины с чувством юмора ещё опасней.
Смеёшься… смеёшься, бац и ты женат… Ипотека и трое детей…
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 10
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 121836 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 215 / 326| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer