ещё! выкл. сиськи
16.03.2022 19:19 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Колоритнейшее фото Бориса Николаича в момент открытия 2-го по счёту "Макдональдса" в Москве в 1993 году. Оказывается, первый McD был единственным и неповторимым в Мск аж три (!) года подряд (1990-1993).
А второй ресторан открывался на уровне Президента РФ - такой был высокий статус открытия
900x710, 130 Kb / Макдональдс, Ельцин

Макдональдс, Ельцин

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DimaS | 16.03.2022 21:09
Пидар трёхпалый.
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