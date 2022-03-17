ещё! выкл. сиськи
17.03.2022 05:47 | тексты от IRS12 | комментарии: 3  ↓ 
Все, кто не мог выучить английский, радуйтесь! Уже не надо.
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Berencev | 17.03.2022 05:54
Как раз-таки надо. Обрудование иностранного производства на территории РФ, Беларуси обслуживать теперь придётся собственными силами, а инструкции и описания техпроцессов не всегда переведены с буржуйского на скрепный.
Кроме того английский из языка вероятного противника превратился в язык просто противника. Возьмете вы языка, как допрашивать будете?
DimaS | 17.03.2022 08:47
Berencev (05:54),
> Возьмете вы языка, как допрашивать будете?

А это его проблемы, что он русский не выучил. )
Nik42 | 17.03.2022 11:48
- ворт из йор нэйм?
- my name is John Smit
- (сердито, с напором) ворт из йор нейм??!
- (удивленно) my name is John Smit?
- (херясь по морде, со слюнями и угрожающе) ворт из йор нэйм????!!!!
- (в истерике) my name is John Smit!
- (слегка устало) Сука, ты мне скажешь сколько у вас там танков или нет??
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