ещё! выкл. сиськи
31.03.2022 18:58 | картинки от Vintorezz | комментарии: 29  ↓ 
25 советских фильмов
картинка-викторинка
728x800, 179 Kb / ребус, викторина, советские фильмы, рисунок, картина, угадайка, зонт, собака, самовар

ребус, викторина, советские фильмы, рисунок, картина, угадайка, зонт, собака, самовар

комментарии
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DimaS | 31.03.2022 19:02
Тут один конь, что за самоваром, в 4х фильмах засветился.
Vintorezz | 31.03.2022 19:07
DimaS (19:02), я только служебный роман знаю, про коня
DimaS | 31.03.2022 19:09
Vintorezz (19:06),
https://ic.pics.livejournal.co ... /9236159/502978/502978_800.jpg
https://avatars.mds.yandex.net ... 21e03e63c31cb9b93d4/scale_1200
https://cdn.fishki.net/upload/ ... 42eb90e705567326b664a3e946.jpg
https://wl-adme.cf.tsp.li/resi ... 27b4515467a145e0c9a6c0a7b9.jpg
https://pbs.twimg.com/media/EPDQLstXUAEjdvW.jpg
Vintorezz | 31.03.2022 19:11
Ширди мырли не советский, да брилиантовая рука есть, остальное не знаю)
DimaS | 31.03.2022 19:14
Vintorezz (19:07), короче, набери в гугле "любимый конь мосфильма" и офигеешь. Я ща тоже офигел. думал, что только в 4х фильмах он был.
DimaS | 31.03.2022 19:20
Вот херню в туалете (всю), желтый чемодан. собаку с ключом и сову - никак не могу определить. Самовар - ну, он был дохера где, но, судя по мега-бутерброду с вареньем - это фильм "Девчата".
DimaS | 31.03.2022 19:21
И хуйню на стуле определить не могу. И голубые банки на шкафу.
DimaS | 31.03.2022 19:23
Народ, старпёры, помогайте!
samolet | 31.03.2022 19:51
ключ у собаки - буратино
сама собака - приключение электроника
сова - собачье сердце
самовар как у девчат так и женитьба бальзаминова
заливная рыба - новогодняя херня от рязанова
розовый халатик - из брильянтовой руки
подвески на стуле и сам стул надеюсь не надо?))
кошки в шкафу - операция ы
миелофон в шкафу )))
иван васильевич
джентельмены удачи
телефон на стене - покровские ворота
шприц над дверью - кавказская пленница
трубка - шерлок холмс
конь - служебный роман
кароч проблемы только с самим сортиром, делтым семоданом и веером
Vintorezz | 31.03.2022 19:57
Веер-я ваша тетя
keke | 31.03.2022 19:57
желтый чемодан - "Приключения жёлтого чемоданчика" 1970-й (ну вы чего?)
keke | 31.03.2022 20:01
Туалетная комната со всеми атрибутами на сортире это "Афоня".
Real McCoy | 31.03.2022 20:05
samolet (19:51),
чемодан - "Приключения жёлтого чемоданчика" или как-то так - детский фильм
Веер - из какой-то детской сказки типа Королевства кривых зеркал, но не поручусь
Вареники - Вечера на хуторе близ Диканьки
Пепелац за окном - Кин-Дза-Дза
Тапки арабские - думаю, из Маленького Мука, но не уверен.
Vintorezz | 31.03.2022 20:07
Тапки арабские - Хоттабыч
DimaS | 31.03.2022 20:40
На полке золотой шлем - Джентльмены удачи.
DimaS | 31.03.2022 20:40
Зонтик - Мерри Попинс до свидания
DimaS | 31.03.2022 20:41
А кто шо скажет за сиреневый абажур?
DimaS | 31.03.2022 20:43
keke (20:01), слишком много предметов для одного фильма, я так считаю.
KIKOs | 31.03.2022 20:58
нихуяссе как ожили... винторез, кидай им побольше таких ребусов, мож люди на блог вернутся.
KIKOs | 31.03.2022 21:00
а что же все Дартаньяна с мушкетёрами упустили?
DimaS | 31.03.2022 21:00
KIKOs (20:58), ты это, про фильмы вспоминай.
DimaS | 31.03.2022 21:01
KIKOs (21:00), это слишком очевидно.
KIKOs | 31.03.2022 21:52
Лампа Аладдина, кажетса никто не писал. Тапки - либо Хоттабыч либо маленький Мук
KIKOs | 31.03.2022 22:00
DimaS (20:41), чёт ничего в голову не идёт.. даже в поисковик задал абажур в советских фильмах, ничево нет
DimaS | 31.03.2022 22:09
https://s00.yaplakal.com/pics/ ... ics_preview/6/0/1/16594106.jpg
1 Конь из «Служебного романа». Он же появляется в «Бриллиантовой руке».

2 Шапка Мономаха из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

3 Заливная рыба из картины «Ирония судьбы, или С легким паром!».

4 Стул из «12 стульев».

5 Миелофон из «Гостьи из будущего».

6 Золотой ключик из «Приключений Буратино».

7 Собака Рэсси из «Приключений Электроника».

8 Золотой шлем из «Джентльменов удачи».

9 Халатик из «Бриллиантовой руки».

10 Трубка Холмса из серии телефильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне.

11 Подвески королевы из «Трех мушкетеров».

12 Огромный шприц из «Кавказской пленницы».

13 Керамические коты из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

14 Зонтик из «Мэри Поппинс, до свидания».

15 Самовар, который нес Гоша, из картины «Москва слезам не верит».

16 Пепелац из ленты «Кин-дза-дза!».

17 Бутерброд с вареньем из фильма «Девчата».

18 Туфли с загнутыми носами из «Старика Хоттабыча».

19 Желтый чемоданчик из «Приключений желтого чемоданчика».

20 Унитаз с переводной картинкой из «Афони».

21 Телефон из коммуналки в «Покровских воротах».

22 Чучело совы с горящими глазами из «Собачьего сердца».

23 Веер из «Здравствуйте, я ваша тетя!». В этом фильме есть сцена, в которой демонстрируются отрывки из популярных картин эпохи немого кино.

24 Лампа Аладдина из «Волшебной лампы Аладдина».

25 Тарелка с галушками из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки».

26 - Плакат в туалете: "Процесс о трёх миллионах" фильм1926 года, «Процесс о трёх миллионах» — советский фильм, эксцентрическая комедия режиссёра Якова Протазанова.
https://s00.yaplakal.com/pics/ ... ics_preview/1/9/0/16594091.jpg
DimaS | 31.03.2022 22:11
Но я бы поправил: Туфли - из Маленького Мука, а на стуле - лампа из Хоттабыча, так что 27 фильмов.
DimaS | 31.03.2022 22:12
но мне всё равно не дают покоя голубые банки на верхней полке.
DimaS | 31.03.2022 22:13
Ещё и платочек синий на столе.
mr.bsa | 31.03.2022 22:22
DimaS (22:12), В бриллиантовой руке жена семёна семёныча доставала из банки пистолет когда отправляла на задание, других вариантов пока нет.
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