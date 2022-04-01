ещё! выкл. сиськи
01.04.2022 14:16 | картинки от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 
Доллар по пятьдесят
960x1280, 158 Kb / картошка, курс валют, доллар, рубль, гривна, весы, ящик, мешок

картошка, курс валют, доллар, рубль, гривна, весы, ящик, мешок

комментарии
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Vintorezz | 01.04.2022 14:16
Я никогда не доверял индексу БигМака. А вот индекс мариупольской картошки вызывает инстинктивное доверие.
саныч | 01.04.2022 14:33
1$ по 50 руб это дорого, по 6 руб за $ нормально!
Real McCoy | 01.04.2022 15:37
Vintorezz (14:16), > мариупольской

Австрия/Австралия ?
KIKOs | 01.04.2022 15:47
Real McCoy (15:37), Швеция/Швейцария
Vintorezz | 01.04.2022 16:25
Real McCoy (15:37), Мариуполь, Город на Украине
KIKOs | 01.04.2022 16:33
Vintorezz (14:16), в тагах Мелитополь
Vintorezz | 01.04.2022 16:54
Пускай будет Мелитополь
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