ещё! выкл. сиськи
01.04.2022 15:39 | интересное от DimaS | комментарии: 6  ↓ 
Только что обновился whatsapp и в настройках появилась новая функция запрета войсов. Если попытаться записать аудиосообщение человеку с включенной опцией - появляется сообщение об ошибке.
Наконец то!
322x571, 27 Kb / whatsapp, звуковые сообщения

whatsapp, звуковые сообщения

комментарии
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KIKOs | 01.04.2022 15:45
а что мешает написать то что хочется сказать словами... смысол?
Vintorezz | 01.04.2022 15:53
Ну вот если за рулем, то писать не очень удобно, а голосовое легко
KIKOs | 01.04.2022 15:59
Vintorezz (15:53), а смысол то в чём, чему радовается Димас, если я хочу сказать человеку "Иди нахуй" и это не получится, я ему это напишу..
Vintorezz | 01.04.2022 16:15
Некоторых бесят голосовые сообщения в вацапе
Vintorezz | 01.04.2022 16:15
Собственно вот BLOG:)118251
creig | 01.04.2022 16:24
1 апреля однако
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