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02.04.2022 14:46 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Вседорожник, производившийся британской компанией Land Rover с 1983 года до 29 января 2016 года. Модель пришла на смену Land Rover Series, который производился с 30 апреля 1948 года и в своём дизайне содержал очевидные отсылки к знаменитому американскому «военному джипу» Willys MB.
1022x1536, 139 Kb / автомобиль, классика, ретро, land rover defender

автомобиль, классика, ретро, land rover defender

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