ещё! выкл. сиськи
02.04.2022 19:42 | ссылки от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
Так что это было?


Coub

комментарии
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keke | 02.04.2022 19:59
https://t.me/exCoubers - максимум что смог найти есть тут
Если коротко то говорят что шумиха вокруг закрытия сделала свое дело и вроде бы нашелся покупатель покупатели. Плашку о закрытии уже давно убрали со страницы и с тех пор пока тишина. Рекомендую канал, там ребята обычно пишут по новостям.
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