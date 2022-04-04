ещё! выкл. сиськи
04.04.2022 10:21 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Cafe Racer («кафейный гонщик») — тип мотоцикла. Предназначен для скоростных поездок (прогулок) на небольшие расстояния. Дизайн оптимизирован для достижения скорости и управляемости в ущерб комфорту езды.

Термин кафейный гонщик возник в Англии 1960-х годов как ироническое название мотоциклистов, изображавших из себя «крутых» профессиональных гонщиков, паркуя свои машины рядом со своим столиком в кафе.
1080x1350, 519 Kb / мотоцикл, вода, Honda, CB350, кастом, cafe racer

мотоцикл, вода, Honda, CB350, кастом, cafe racer

комментарии
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Vintorezz | 04.04.2022 14:24
Без крыльев только по воде и ездить
keke | 04.04.2022 14:26
Vintorezz (14:24), для понта выкатился прост ;)
Ну и это ж кафэшник, крылья на них - муветон.
Vintorezz | 04.04.2022 14:35
Да уж, что за понты такие, если через минуту будешь весь грязи.
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