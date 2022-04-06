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06.04.2022 08:50 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Эрнест Миллер Хемингуэй (Ernest Miller Hemingway)

Дата и место рождения: 21 июля 1899 (61 год), г. Ок-Парк, штат Иллинойс, США
Дата смерти: 2 июля 1961
1017x1280, 249 Kb / ч/б, портрет, борода, свитер, кофта, Эрнест Хемингуэй

ч/б, портрет, борода, свитер, кофта, Эрнест Хемингуэй

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