ещё! выкл. сиськи
07.04.2022 14:02 | ссылки от keke | комментарии: 2  ↓ 
СКАЗ | Песня Сирин
Отшельник ведёт домой потерявшуюся в лесу девочку через заповедные места и сталкивается с неведомой силой, угрожающей живущим там волшебным существам.



Жанр: сказка, приключение, триллер

«Песня Сирин» - первый фильм в анимационном цикле короткометражек «СКАЗ», посвящённому славянской мифологии и русским сказкам.

СКАЗ, Сирин, анимация, мультфильм, короткометражка, мифология, сказка, приключение, триллер

комментарии
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therapy | 07.04.2022 15:20
Гора самоцветов
keke | 07.04.2022 17:01
Мне скорее напомнило "Тайна Келлс" и еще "Самурай Джек", но славянские мотивы в такой подаче наверное всегда будут с горой самоцветов ассоциироваться.
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