ещё! выкл. сиськи
09.04.2022 10:31 | прочее от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
Это @atrox, только по непонятным причинам он трансформировался в неведомую хуйню.. но внутри он всё тот же добрый сантехник.)
1002x910, 431 Kb / растение, турист, камень

растение, турист, камень

комментарии
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Лелик | 09.04.2022 10:40
А еще он строитель, коньячных дел мастер и миколог
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