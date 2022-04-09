ещё! выкл. сиськи
09.04.2022 23:56 | ссылки от mr.bsa | комментарии: 0  ↓ 
Red Bull extreme bike Ла Пас Боливия (R.E.M. - Losing My Religion)
Видео нашёл на просторах инета, приладил трек чтоб подошло под движение байка.
Музыка скрыла самое интересное, гонщик напряжённо дышит и считает старт:-"three,two,one, и отрывисто... go!"

ла пас, боливия

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 122108 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 143 / 320| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer