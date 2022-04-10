ещё! выкл. сиськи
10.04.2022 14:42 | ссылки от IRS12 | комментарии: 5  ↓ 

Говорящая, собака, шоу талантов, Британия

комментарии
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kikoS | 10.04.2022 14:56
На собачку говоряшшу пришли посмотреть... сопли развели тут
Polina | 10.04.2022 15:07
внизу морды прицепили незаметную обманку, на пасть похожую и открывают в такт голосу за сценой
tuslin | 10.04.2022 15:16
Номинация баян юрского периода
creig | 10.04.2022 15:45
Polina (15:07), почему за сценой нормальный чревовещатель
Polina | 10.04.2022 17:50
creig (15:45), ну, или так
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