|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
12.04.2022 08:44 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
С Днем Космонавтики!
Этот праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос. 12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик майор Юрий Гагарин. Старт прошел успешно, и после набора скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 122139 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 202 / 324| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————