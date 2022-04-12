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12.04.2022 08:44 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
С Днем Космонавтики!

Этот праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос. 12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик майор Юрий Гагарин. Старт прошел успешно, и после набора скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли.
1920x1391, 224 Kb / Юрий Гагарин, 12 апреля, день космонавтики, скафандр, шлем, вентилятор, СССР, восток, космос, ракета, старт, пуск, поехали, юрапрости

Юрий Гагарин, 12 апреля, день космонавтики, скафандр, шлем, вентилятор, СССР, восток, космос, ракета, старт, пуск, поехали, юрапрости

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