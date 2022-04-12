12.04.2022 08:44 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от С Днем Космонавтики!



Этот праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос. 12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик майор Юрий Гагарин. Старт прошел успешно, и после набора скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли.

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