ещё! выкл. сиськи
14.04.2022 12:52 | ссылки от tonchik | комментарии: 4  ↓ 


10 апреля 2021 года The Walt Disney Company закрыла Blue Sky Studios, которая рисовала "Ледниковый период". И вот через год после закрытия вышел ролик, где белка из «Ледникового периода» всё же съела жёлудь, за которым постоянно охотилась на протяжении 20 лет... (первый "Ледниковый период" вышел в свет 15 марта 2002)

scrat, белка, орех, дисней, ледниковый период

комментарии
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KIKOs | 14.04.2022 13:02
через какое то время творческий потенциал оказался на нуле.. поэтому никакая белка не смогла спасти студию, та же хуйня произошла и с Corolco, а сняли какие фильмы!! Пара бездарных хуёвин и всё полетело в тартарары.
keke | 14.04.2022 14:55
или не съела "орех" (версия от дисней):
312kbps | 14.04.2022 15:56
keke (14:55), этот ролик лучше явно !
KIKOs | 14.04.2022 15:57
312kbps (15:56), нет, съел так съел.
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