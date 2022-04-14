ещё! выкл. сиськи
14.04.2022 13:42 | ссылки от mr.bsa | комментарии: 3  ↓ 
Accept - Russian Roulette

альбом, 1986, тема

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mr.bsa | 14.04.2022 13:44
Русская рулетка

Да вы просто поимели меня,
Перевернули мою душу,
Запудрили мне мозги
И навязали своё мнение.

Вы подожгли моё сердце,
Добились моей лояльности.
Вы знаете, что я близок
К панике.

Вы заставляете меня поедать себя,
Я напрасно кричу от боли,
Теряя последние крохи своей личности
И забывая о человечности.

Вот что вы любите —
Обращаться с человеком как со свиньёй.
А когда я сломаюсь и сдохну,
Смерть будет моей наградой.

Вы считаете это платой,
Платой за мою жизнь,
Которую я сейчас отдаю, умирая...

Военные игры — убит в бою.
Военные игры — ради удовольствия.
Убит в бою — меня вынудили
Играть в военные игры!

Для вас это легко —
Стереть моё имя.
Вы могли бы устроить праздник
В память о тех, кто погиб.

Благотворительность в целом
Вычитается из налогов.
Разве это не здорово?
Ха-ха-ха, когда всё в порядке...

Вы считаете это платой,
Платой за мою жизнь,
Которую я сейчас отдаю, умирая...

Военные игры — убит в бою.
Военные игры — ради удовольствия.
Убит в бою — меня вынудили
Играть в военные игры!

Какая ложь — говорить, что я бессмертен!
Какая ложь — продавать мне свою славу!
Увидит ли Бог, когда меня будут хоронить?
И остановит ли он эту кровавую игру?

Какая ложь — говорить, что я бессмертен!
Какая ложь — продавать мне свою славу!
Увидит ли Бог, когда меня будут хоронить?
И остановит ли он эту чёртову игру?

Военные игры — убит в бою — военные игры.
Военные игры — ради удовольствия.
Меня вынудили — ради удовольствия.
Военные игры — убит в бою.
Военные игры, а-а-а!
Военные игры — убит в бою.
Военные игры — ради удовольствия.
Убит в бою — меня вынудили
Играть в военные игры!

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KIKOs | 14.04.2022 15:45
Уважаемый Препинатель, здесь про русских, в бан его!!
mr.bsa | 14.04.2022 17:17
просто музыка и текст не обостряй, не для оценок загнал просто нравится.
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