ещё! выкл. сиськи
20.04.2022 17:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Вертолёт-кран Ми-10 на показе авиатехники в Домодедово; август 1967-го года
800x498, 93 Kb / вертолет, Ми-10, кран, ссср

вертолет, Ми-10, кран, ссср

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 122227 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 215 / 323| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer