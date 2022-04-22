ещё! выкл. сиськи
22.04.2022 19:00 | ссылки от keke | комментарии: 0  ↓ 
"canon in D but it keeps getting jazzier"

Канон и жига для струнных Иоганна Пахельбеля в джазовой импровизации от Hiromi Uehara.

канон, Пахельбель, джаз, импровизация, jazz, Hiromi Uehara

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