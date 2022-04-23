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23.04.2022 15:13 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

700x933, 142 Kb / рецепт, курица, газета

рецепт, курица, газета

комментарии
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kikoS | 23.04.2022 16:16
Не согласен с автором этого рецепта, любая трава к жареной курице не подойдёт... хорошо будет сочетаться базилик, сухой чеснок , чёрный ( можно белый ) перец.
Vintorezz | 23.04.2022 16:57
Мне кажется тут главное удар в спину и церковь разрушить...а трава это уже десятое...
KIKOs | 23.04.2022 17:07
Vintorezz (16:57), кому што.
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