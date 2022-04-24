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24.04.2022 16:39 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
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ZX Spectrum 40 лет
23 апреля 1982 года в продажу поступил разработанный английской компанией Sinclair компьютер ZX Spectrum, ставший последователем модели ZX81. На прилавках магазинов он появился в версиях с 16 и 48 Кбайт оперативной памяти.
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ZX Spectrum, PC, ПК, компьютер, 40 лет, юбилей

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