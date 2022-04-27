ещё! выкл. сиськи
27.04.2022 09:18 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Конкорд на Аляске для испытаний в экстремально холодных погодных условиях, 1974 год.
1632x1065, 185 Kb / Конкорд, Аляска, самолет, снег, собака

Конкорд, Аляска, самолет, снег, собака

комментарии
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tuslin | 27.04.2022 10:25
Что то полосы не наблюдаю, фейк
Vintorezz | 27.04.2022 10:35
Волоком на собаках приташили
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