ещё! выкл. сиськи
27.04.2022 09:38 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Концерт Дэвида Боуи, 1983 г.
723x800, 225 Kb / Концерт, Дэвид Боуи, пиджак

Концерт, Дэвид Боуи, пиджак

комментарии
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sgn | 27.04.2022 10:47
Самый мой любимый Дэвид, ну и может Дэвида-Пучкова-Гоблина.
KIKOs | 27.04.2022 10:55
три, от силы четыре песни, всё.
Vintorezz | 27.04.2022 10:59
Это наверно сборный концерт (фестиваль), не могут же столько народу на одного Боуи прийти
sgn | 27.04.2022 11:06
KIKOs (10:55), да там образов только столько было.
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