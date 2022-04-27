ещё! выкл. сиськи
27.04.2022 09:44 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Астронавт Эдвин Э. Олдрин с курительной трубкой и логарифмической линейкой, плавающей рядом внутри космического корабля, во время миссии Gemini XII, 1966 г.
800x779, 96 Kb / космос, НАСА, трубка, линейка, космический корабль, астронавт, космонавт

космос, НАСА, трубка, линейка, космический корабль, астронавт, космонавт

комментарии
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Лелик | 27.04.2022 10:16
Поправил "космом"
KIKOs | 27.04.2022 10:53
куда мир катицца, о своём здоровье не думает, подумал бы об энопланетянах..
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