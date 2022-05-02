ещё! выкл. сиськи
02.05.2022 06:04 | ссылки от kikoS | комментарии: 5  ↓ 



Стена отсутствует, на блоге балаган, всё льём сюда!

Дорога, авто, авария

комментарии
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Polina | 02.05.2022 09:41
Кикозыч, батенька, а в чем балаган-то на блоге? нет стены, да и хрен на нее, постим сюда и но проблем. во всем остальном, вроде бы, ровно всё, аккуратно и спокойно. или балаган в том, по-твоему, что привычного балагана нет?
Лелик | 02.05.2022 09:56
Polina (09:41), ты нашего сына не знаешь? скучно ему, обычные игрушки надоели, хочется движухи.
KIKOs | 02.05.2022 10:13
Лелик (09:56), от ты мой дорогой!! Вот за это я тебя и люблю))
DimaS | 02.05.2022 10:51
Лелик (09:56), обычные игрушки? Вэлкам ту сексшоп, хули.
KIKOs | 02.05.2022 11:06
DimaS (10:51), чужая семья потёмки.. попрошу не лезть.
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