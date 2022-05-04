ещё! выкл. сиськи
04.05.2022 08:28 | ссылки от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 

Дорога, рабочий, галустян

комментарии
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Лелик | 04.05.2022 08:53
Кошмар. У сына в последнее время прицел сбился. Ссылки в сиськах, сиськи в текстах... Срочно к врачу.
ender77 | 04.05.2022 09:39
кстати эту улицу в этом году опять перекрыли и переделывают
KIKOs | 04.05.2022 09:49
ender77 (09:39), нармальни, здесь все нармальни!!
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