ещё! выкл. сиськи
04.05.2022 22:16 | ссылки от keke | комментарии: 2  ↓ 
"Fear NO CONCRETE! Stick Cam/DVR | FPV Freestyle"
Фристайл полетушки на квадре

FPV, freestyle, quadcopter, фристайл, квадрокоптер

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
DimaS | 04.05.2022 23:08
писец, у меня глаза в кучу от таких скоростей.
keke | 04.05.2022 23:15
DimaS (23:08), да, автор конечно с крепкими нервами и вестибуляром, учитывая что все видит от первого лица
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 122439 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 225 / 319| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer