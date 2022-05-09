09.05.2022 22:08 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от Ночная дискотека.Танцуют двое.

- Привет! Как звать?

- Василий. А тебя как звать?

- А я Маша.

- Как дела, Маша?

- Да хреново, понимаешь, я извращенка и никак не могу парня подцепить...

- Ой, класс, а я извращенец! Может, скооперируемся?

- Классно!!! Слушай, Вася, у меня сегодня мамки с папкой нет дома, может ко мне поедем?

- Давай, я только ЗА!

Приехали к Маше, разместились в комнате. Маша пошла в ванну готовиться. Через полчаса выходит такая вся модная в кожаной юбке и трусах, на лице черная маска, в одной руке наручники, в другой плетка. А Вася уже в прихожей кроссовки зашнуровывает.

- Вася, ты куда?

- Домой.

- А поизвращаться?

- А я уже всё, черепаху выебал, в шкаф насрал.