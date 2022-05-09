|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
09.05.2022 22:08 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓
Ночная дискотека.Танцуют двое.
- Привет! Как звать?
- Василий. А тебя как звать?
- А я Маша.
- Как дела, Маша?
- Да хреново, понимаешь, я извращенка и никак не могу парня подцепить...
- Ой, класс, а я извращенец! Может, скооперируемся?
- Классно!!! Слушай, Вася, у меня сегодня мамки с папкой нет дома, может ко мне поедем?
- Давай, я только ЗА!
Приехали к Маше, разместились в комнате. Маша пошла в ванну готовиться. Через полчаса выходит такая вся модная в кожаной юбке и трусах, на лице черная маска, в одной руке наручники, в другой плетка. А Вася уже в прихожей кроссовки зашнуровывает.
- Вася, ты куда?
- Домой.
- А поизвращаться?
- А я уже всё, черепаху выебал, в шкаф насрал.
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