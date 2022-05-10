ещё! выкл. сиськи
10.05.2022 09:06 | тексты от kikoS | комментарии: 0  ↓ 
У одного мужика в аквариуме жили две рыбки, пойманные в Чёрном море.
Чтобы они чувствовали себя как дома, время от времени он туда ссал.
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