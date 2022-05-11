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11.05.2022 07:31 | интересное от Vintorezz | комментарии: 6 ↓
Уинстон Черчилль со своими начальниками штабов в саду Даунинг-стрит № 10. Рады победе.
7.05.1945 в Реймсе подписан первый Акт капитуляции Германии перед союзниками при участии советского представителя. Второй раз капитуляция была подписана в Берлине 9 мая.
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