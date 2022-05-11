ещё! выкл. сиськи
11.05.2022 07:31 | интересное от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 
Уинстон Черчилль со своими начальниками штабов в саду Даунинг-стрит № 10. Рады победе.

7.05.1945 в Реймсе подписан первый Акт капитуляции Германии перед союзниками при участии советского представителя. Второй раз капитуляция была подписана в Берлине 9 мая.
800x600, 177 Kb / Уинстон Черчилль, мундир, встреча, пиджак, стул, капитуляция, сад, трава, стена, кирпич

Уинстон Черчилль, мундир, встреча, пиджак, стул, капитуляция, сад, трава, стена, кирпич

комментарии
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redneck | 11.05.2022 08:25
А 22.05.1945 года с подачи Черчилля был готов план военной кампании против СССР, получившей кодовое название «операция Немыслимое».
Vintorezz | 11.05.2022 09:11
redneck (08:25), Ну вроде ему партнёры западные объяснили, что не вариант.
А так то, я тоже могу много всяких планов запланировать.
Sovun | 11.05.2022 10:46
Второй раз капитуляция была подписана 8 мая в 23:01.
И на следующий день об этом было объявлено в СССР.
supershmel | 11.05.2022 10:56
Vintorezz (09:11), так ты и не черчилль. почему то все забывают, что "я застрелю тебя" от типа без ничего не тоже самое, что от типа с арсеналом дома
Vintorezz | 11.05.2022 11:56
Sovun (10:46), там вроде из за часовых поясов, в Москве было уже 9
Sovun | 11.05.2022 13:04
Vintorezz ну так договор-то не в Москве подписан.
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