ещё! выкл. сиськи
11.05.2022 07:33 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
5 мая 1992 г. на свет появилась легендарная компьютерная игра — Wolfenstein 3D от id Software.
800x762, 207 Kb / компьютерная игра, Wolfenstein

компьютерная игра, Wolfenstein

комментарии
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gall | 11.05.2022 07:47
Хит!!!
draeb | 11.05.2022 12:00
Вот это будет интересно сочувствующим
https://www.litres.ru/devid-ku ... sozdali-kultovyy-shu-63125398/
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