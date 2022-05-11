11.05.2022 14:27 | тексты от sgn | комментарии: 3 ↓ от - Поколению 1970-1976 годов рождения…



Мы провели детство, и пошли в школу на закате славной эпохи Леонида Ильича Брежнева. В эпоху, где джинсы Levi’s и видеомагнитофон практически приравнивались к цене человеческой жизни, а в отдельных союзных республиках намного превышали ее.

Нашим героями были югослав Гойко Митич, лихо игравший индейцев и прочих правильных пацанов, и хохол Олег Блохин, захуяривший ниибацца скоко голов в чемпионате СССР. Мы играли в войну и собирали вкладыши от жвачек, за которые могли убить одноклассников. Мы пиздили в универсамах пепси колу, а если завозили кока колу то про это месяц говорила вся школа: Типа я коки спиздил 10 бутылок, до сих пор одна осталась…

Нас принимали в октябрята в мавзолее или в райисполкоме и заставляли учить наизусть жизнь деда Вовы Ленина, а мы в отместку пели про то, что «когда был Ленин маленький с кудрявой головой, он то же бегал в валенках и хуй дрочил ногой..».

Годы весело уебывали от нас. Генсеки дохли как мухи, а из уроков политинформации мы узнали что против СССР и СЭВ запад готовит заговор и нам ниибацца как тяжело,но если что,то мы их всех в рот выебем, потому как наш бронепоезд стоит как говорится…Нам ебали мозги про всякие Фронты Освобождения имени Фарабундо Марти , которые геройски ебашут контрас…Мы собирали мукулатуру и лаве для детей Анголы (интересно кто его в итоге спиздошил??).Нас приняли в пионеры. Появились фото KISS “без масок” за 20 копеек и игральные порнокарты по рублю за полколоды(Почему не за полную понятно- дрочить итак хватит).Родители на кухнях пиздели про дифицит и грядущие перемены..

Пришел Горби, а с ним и долгожданные перемены. Кооперативы. Катя Лычева съеблась в США, Саманта Смит разбилась на самолете(Ясен хуй из за ЦРУ). Страна стала ускоряться и перестраиваться. Мы стали оттопыриваться на дискотеке МАИ и поняли вкус травы.

В связи со смягчением статьи 188 по валюте многие из нас стали наживать по фарце на Арбате. Типа того:» Ливайс мало битый,родной, нужен?Ну да,ясен хуй!!! Гони 120 деревом….(Рыжий позвони армянам, у них самопал остался??).

Мы напивались русским роком, вылезшим из котельных, и проповедовавшим отказ от любых ценностей кроме водки,секса и рок н рола(Интересно как у них теперь с ценностями? Или Макар на Лексусе это так, хуйня какая то?). Началась эпоха люберов и прочих гопников, которые слушали Цоя и хуярили нас велоцепями. Их мы то же пережили.



Горби вывел войска из Афгана…

Наступали 90-е. Немцы выиграли чемпионат мира по футболу. Потом путч. Потом Мишу послали нахуй. Надвигался пиздец. Мы поступили в институты и стали торчать от жизни на степуху. Нас оглушило кино: Гребень и Цой в «АССЕ»,»Игла», Негода показала всему союзу сиски и пезду в «Маленькой вере»,»Меня зовут арлекино»…

Нам стали внушать, что Павлик Морозов был сцука, а Союз был хуевый.Из нас старательно выбивали прежние идеалы. Мы особо не противились этому..

Но скоро стало совсем хуево. Пропали продукты, бухло и курево. Наши стали просерать в хоккей. Потом все появилось, но уже по ценам ниибацца. Мы насрали на все и стали ускорятся в танце: Джамп, Ред Зон,Гагарин Парти, потом ЛСДэнс и Эрмитаж..

Мы проклубили по всей мазе: Стрельнулся Кобейн,Гехан чуть не сторчался. А мы просто зажигали…

Закончив институты мы почесав репы решив, что пора наживать. Более старшие подонки будучи в прошлом комсоргами и парторгами уже прислонились к нихуевым лаве.Они нажили стока, что если бы они сели на свое бабло,то их ноги бы до земли не достали.

Мы спросили : А типа нам бы вот так…

- Отойдите нахуй от военного эшелона- был ответ.



Мы отошли и стали пиздить то, что осталось.

Наши однокурсницы и однокласницы пытались выйти замуж за богатых подонков. Но те или уже были женаты на своих комсомолках или были отхвачены более молодыми сцуками. Подрастающее поколение девок было смелей,красивей, а главное моложе. Наши сверсницы еще не успели снять трусы, а молодежь уже села на компрессоры…Маза ушла, и они вышли замуж за нас.

Мы оказались между. Не старые и не молодые. Не бедные,но и не богатые. Мы не успели отряхнуть пыль Союза и не успели впитать ебаный ветер перемен. Мы не хуя не патриотичны, но если любая америкосная сцука скажет, что это они выиграли ВОЙНУ мы набъем им ебало. Мы аполитичны, так как знаем цену лозунгам партии. Мы ненавидим свою страну и плачем от ностальгии в Париже. Мы еще успели прочитать Бунина. Мы не знаем слов «политкоректность» и «терпимость», потому как мы ненавидим пидаров и негров. Мы выросли с особой системой ценностей и координат. Не стали патриотами, но и не стали космополитами. Мы возненавидели СОВОК. Только почему то на Новый Год поем «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ».

Мы пережили два кризиса и сотни попадосов. Мы сами не раз кидали. В итоге мы безошибочно стали определять СВОИХ. В кафе, в пробках, в интернете, в толпе.

Не помню кто сказал, но мы реально «ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ».

Поколение циничных романтиков- индивидуалистов.

Мы – как лисенок, выросший в зоопарке и охуевший от внезапно нахлынувшей свободы, когда его выпустили на природу. Он не знал что делать с этой свободой и вернулся в зоопарк.

В итоге лисенок загрыз своего хозяина и ушел в лес.

(текст от 2006го. автора не нашёл)

поколение, 70-е

