ещё! выкл. сиськи
12.05.2022 06:07 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
За столом сидели горшок и Егор Летов.
В доме стояла гробовая тишина.
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draeb | 12.05.2022 08:25
Ещё Хой. Гр.Об forever
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