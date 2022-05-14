ещё! выкл. сиськи
14.05.2022 08:03 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
этот неловкий момент, когда человек говорит что жить без тебя не может, ты его бросаешь, а он почему-то не умирает.
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