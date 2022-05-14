ещё! выкл. сиськи
14.05.2022 20:10 | ссылки от sgn | комментарии: 1  ↓ 
интересный стендап, чем-то стиль похож на Жванецкого.

стендап, Гоша Белобородов, Монолог

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Polina | 14.05.2022 20:56
слишком много мата, запихан во все щели надо-не надо. эт когда диснеевский мульт переполнен чрез меры дурацкими песнЯвками, ибо низкого качества и надо на чем-то, как-то выезжать
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 122587 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 211 / 315| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer