ещё! выкл. сиськи
23.05.2022 13:52 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
– Что случилось с ЛДПР?

– Обезжирилась.
комментарии
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Гаткий | 23.05.2022 18:35
а Жирика жалко, как политик - никакой, а как пиздабол - был отличным рупором власти. Вроде не официальное мнение, но всегда по делу и в тему
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