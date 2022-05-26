ещё! выкл. сиськи
26.05.2022 21:07 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
- Алло! Это ясновидящая Антонина?
- Да, Сергей Иванович.
- Но я не Сергей Иванович!
- Я знаю.
- Ого нихуясебе, Людк иди сюда...я говорю ЛЮЮЮЮДААААААА, тащи свою жопу....возьми трубку, тут ясновидящая....*женский голос* алло? Вы ясновидящая?
- Да, Людмила
- ОГО, НИХУЯСЕ И ПРАВДА
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