ещё! выкл. сиськи
30.05.2022 21:05 | тексты от Murrzik | комментарии: 3  ↓ 
Мама, уводя сына от стоматолога:
— Сынок, что надо тёте сказать?
Мальчик сквозь слёзы:
— Сука!

Анекдот, стоматолог, сука

комментарии
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Polina | 30.05.2022 21:13
старый, обрюзгший анек. сейчас дети так не говорят уходя от туда
Polina | 30.05.2022 21:13
пошла я жрать козлятину )
mr.bsa | 30.05.2022 21:20
Polina (21:13), без "я" как табличка в ларёк-марёк)
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