ещё! выкл. сиськи
01.06.2022 11:31 | ссылки от mr.bsa | комментарии: 1  ↓ 
Empty Arms, Empty Heart (2009 - Remaster)

nazareth, шотландцы

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mr.bsa | 01.06.2022 11:37
Пустые объятия, на сердце пустота...

Настало время нам расстаться,
С тобой нам не по пути,
Не надо для меня больше, зря стараться,
Если решил, то от себя - меня освободи, мой друг

Твое: Прощай — нас разлучит,
Закрою за тобой двери засовы,
Ты хочешь жизнь найти, намного лучше,
Не суждено, уж никогда, увидеться нам снова, мой друг...

Я остался в объятиях пустоты,
Мой дом пустой,,,
Слеза сквозь сердце точится,
Не так все было, пока был рядом ты...
Стал мир другой,
................ один погибну, это долго не продлиться....
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