ещё! выкл. сиськи
01.06.2022 12:00 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 
Королева красоты - Крым. Весна - 2022 [R]
https://www.crimea.kp.ru/daily/27399/4595911/
комментарии
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mr.bsa | 01.06.2022 12:19
блять еслибы не это прокатился в крым, поеду лучше на карнавал сезона 2022 в геленджик там королев без конкурса хватает))
mr.bsa | 01.06.2022 12:21
Винт, конкурс мазохисты проводили?)
Vintorezz | 01.06.2022 12:30
Возможно королева вошла на трон по трупам остальных претенденток)))
mr.bsa | 01.06.2022 12:47
далее ритуальное сожжение победительницы на костре из организаторов чтоб до талого поугарать)
sgn | 01.06.2022 13:13
rofl
DimaS | 01.06.2022 14:11
Первая невеста – Ольга, 30 лет

Давай поженимся. Выпуск от 15.11.2018 ольга фото Преподаватель танцев из Симферополя. Гордится тем, что сама воспитывает дочь. Предупреждает, что ездит только на своем автомобиле. В свободное от работы время любит отдыхать на свежем воздухе. Трижды была замужем, но так и не смогла понять, какого это быть любимой женой. Уверена, что построить семью сможет с веселым бородачом, который знает, как нужно правильно зарабатывать деньги.


Оно, было на передаче Давай поженимся!!! ЯНДЕКС,блин все знает

https://lets-marry.ru/novosti/ ... msya-vypusk-ot-15-11-2018.html
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