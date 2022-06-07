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07.06.2022 09:09 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

640x759, 175 Kb / двери, решетка

двери, решетка

комментарии
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Akel | 07.06.2022 11:40
Спорим, что открывается правая?
Polina | 07.06.2022 12:49
Akel (11:40), вторая ее больше всех обшарпали на уровне колена и засалили на уровне руки
mr.bsa | 07.06.2022 15:52
Akel (11:40), Polina (12:49), дверные петли хде или они на осях
Polina | 07.06.2022 16:04
mr.bsa (15:52), за фасадом. дверь вглубь уходит, впереди идет сначала само здание, проем для двери и загораживает часть двери, что на петлях. значит дверь открывается внутрь и именно вторая
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